Utdanningsforbundet: Forståeleg at skuletilbodet er ulikt

– Då regjeringa skulle gjenopne skulane, hadde dei eit val om dei skulle opne for eit fullgodt tilbod til éi gruppe elevar, eller gi eit redusert tilbod til alle. Eg meiner dei valde rett ved å opne for alle. Då var dei avhengige av at tilbodet måtte tilpassast dei lokale forholda, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Han meiner det er forståeleg at det er så store forskjellar i skuletilbodet, så kort tid etter gjenopninga. Han påpeikar at føresetnadene for å gi undervisning med smittevernreglane som finst no, er ulikt frå stad til stad. Nokre skular har 2.000 elevar og liten plass. Andre har mykje plass, men få lærarar. Nokon har mange lærarar i risikosona.

– Store manglar

– Det er ingen som i dag seier at det utdanningstilbodet elevane får, er fullgodt. Det har store manglar, seier han.

Sjølv om barn rundt om i landet no får ulikt tilbod, ønskjer han ikkje at regjeringa skal styre i detalj korleis dette skal løysast lokalt.

Men Handal understrekar at det no er behov for å sjå framover og ber politikarane leggje planar for kva slags skule elevane skal kome tilbake til etter sommarferien.

– Frå neste skuleår av må vi ha klarare forventningar til kva tilbod som skal givast og kor redusert det skal vere, seier han.

Pengar til kommunane

Då må kommuneøkonomien òg sikrast, meiner han, og påpeikar at det er dyrare å drive skule når smittevernreglar skal følgjast. Det trengst ekstra skuleskyss, leige av lokale og ekstra reinhald. Det er òg lærarmangel mange stader.

– Folka våre er usikre på korleis kommuneøkonomien kjem til å vere framover. Vi fryktar kutt i kommuneøkonomien og at det skal svekkje det likeverdige tilbodet til barn og unge, seier han.

Han medgir at det vil vere krevjande å fastslå kor mykje skuletilbodet vil koste til hausten, fordi smittevernreglane kan forandre seg, men understrekar:

– Du løyser ikkje alt med pengar, men vi treng at kommuneøkonomien er føreseieleg.

