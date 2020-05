Listhaug ut mot grøne tonar frå Ap: – Russisk rulett

innenriks

Medan Arbeidarpartiets nestleiar Hadia Tajik onsdag la nye klimakrav på bordet i forhandlingane på Stortinget om oljeskatt, brukte Listhaug dagen på bedriftsbesøk på Stord.

Og ifølgje henne er det ei anna verkelegheit.

– Det som er konsekvensen for Stord viss Stortinget tek feil avgjerder og investeringane blir borte, er at det blir massearbeidsløyse her, seier Listhaug på telefon til NTB.

– Stord er den kommunen i Noreg som er mest avhengig av oljenæringa.

Grøn skattereform

Frp-nestleiaren gir no uttrykk for bekymring for dei nye grøne tonane frå Arbeidarpartiet i diskusjonane på Stortinget om oljeskatt.

Arbeidarpartiets krav er mellom anna ei grøn skattereform som sikrar at det blir minst like lukrativt å investere i grøne, fornybare industriar som i olje og gass.

– Det er å spele russisk rulett med skattepengane våre, åtvarar Listhaug.

Ho ber no Tajik presisere kva endringar i skatteregimet det er ho ser for seg. Men Listhaug har vanskeleg for å førestille seg at grøne industriar skal kunne skape like mange arbeidsplassar som det i dag finst i leverandørindustrien på stader som Stord.

– Eg har aldri møtt nokon som jobbar på desse stadene, som ser kva prosjekt ein snakkar om. Det er ingen som ser dei, seier ho.

– Det er rein og skjer utopi å tru at du kan erstatte titusenvis av arbeidsplassar her gjennom ei grøn omstilling på kort sikt. Det er ikkje mogleg.

Skatteutsetjing

Det forhandlingane på Stortinget dreier seg om, er eit forslag frå regjeringa om å la oljeselskapa utsetje skatt på opp mot 100 milliardar kroner i 2020 og 2021.

Samtidig har regjeringa varsla ein tiltakspakke for grøn omstilling. Han skal leggjast fram før månadsskiftet og er meint som svaret til regjeringa på korleis skatteutsetjingane for olje- og gassnæringa skal utliknast med satsingar som kan fremje nye klimaløysingar.

Etter det NTB forstår, ønskjer regjeringspartia eit breitt forlik om oljeskatteregimet.

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV er alle med i forhandlingane, som etter planen skal avrundast innan 4. juni. Saka skal så bli behandla i plenum 12. juni.

Strid om friinntekt

Diskusjonane er ikkje enkle.

Eit sentralt stridspunkt har vore den særskilde friinntekta som oljeselskapa nyt godt av. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har foreslått å kutte friinntekta frå 20,8 prosent til 10 prosent, til høglydte protestar frå bransjen. Listhaugs krav er at friinntekta må justerast opp igjen.

Eit anna spørsmål er kor lenge dei nye skatteordningane skal vare. Her har Frp kravd lengre varigheit enn det regjeringa har lagt opp til.

Listhaug understrekar at det uansett berre er utsetjing på skatt det er snakk om. Ifølgje henne er det berre «tullball» at omlegginga vil innebere lettar eller subsidiar.

– Oljenæringa er ei pengemaskin for landet, seier ho.

