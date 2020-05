Store folkemengder samla på Hell – kommuneoverlegen uroa

innenriks

Ifølgje kommuneoverlege Leif Vonen i Stjørdal var det opp mot 300 bilar på parkeringsplassen på Hellsenteret på Kristi himmelferdsdag, og endå fleire personar var samla der.

– Talet på menneske som var samla, er noko heilt anna enn det som er lovleg. Det er anslått at det har vore mellom 200 og 300 bilar, og mange menneske samla rundt omkring. Vi har samarbeidd med politiet og festivalleiinga om å avslutte arrangementet, seier Vonen til NTB.

Kor raskt det vil skje, er uklart.

– Vi vil ikkje lage panikk og kaos, og ønskjer at dette skal avsluttast på fredeleg vis. I Stjørdal har vi hatt veldig lite smitte, men det er klart at ei stor samling kan vere nok til at vi får eit smittetal som er vanskeleg å handtere. Vi oppmodar kvar enkelt innbyggjar og arrangør om å overhalde smittevernreglane, seier kommuneoverlegen.

Operasjonsleiar Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt seier til NTB at det ikkje er tvil om at smittevernreglane er brotne.

– Parkeringsplassen på Hellsenteret er full av bilar, og det er mykje folk som minglar. Det er heilt openbert for tett med folk samanlikna med grensa helsestyresmaktene har sett på inntil 50 personar, seier han.

Politiet hadde torsdag kveld ikkje ressursar til å gripe inn og sende folk heim.

– Dette er ikkje noko vi kan prioritere med dei ressursane vi har no. Vi ber dei om å vere med på dugnaden, seier Handeland.

