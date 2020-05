innenriks

Skulen sende onsdag ut meldingar til studentane sine om at fleire studentar enn vanleg vil bli kalla inn til munnleg høyring om heimeeksamen, skriv Khrono.

BI vil kalle inn studentar til høyring der dei meiner det er mistanke om avvik ved eksamenssvaret.

– Vi har merka oss at det er auka aktivitet og mykje fusk på sosiale medium denne våren, og eg er skuffa over at denne aktiviteten er så stor, skriv dekan for bachelorutdanningane, Lars Erling Olsen, i meldinga.

(©NPK)