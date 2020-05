Bondevik vil ha Moria-borna til Noreg: – Vi kan ikkje sjå på denne lidinga utan å gjere noko

innenriks

– Alle menneske er like verdifulle. Dei borna og dei andre som lid i Moria-leiren, er like verdifulle som du og eg. Då kan vi ikkje sitje roleg og sjå på denne lidinga utan å gjere noko, seier Kjell Magne Bondevik til TV 2.

Tysdag skal Stortinget behandle eit forslag om å hente sårbare flyktningar frå Hellas – blant dei mindreårige asylsøkjarar frå Moria-leiren. KrF og Venstre meiner at Noreg bør hente flyktningane, medan Høgre til no har stått på at ein avtale om ei varig felleseuropeisk ordning må vere på plass før Noreg opnar døra for flyktningane.

Tidlegare denne veka gjekk KrF ut og sa at dei kan søkje fleirtal med opposisjonspartia for å få flyktningane til Noreg.

– Eg veit at KrF i regjering kjempar for å få til ei løysing, og det gjer dei òg no i Stortinget, der saka kjem til behandling. Det er andre parti dette no står på, men eg håpar dei blir samde, seier Bondevik.

– Dette har Tyskland, Luxembourg og Portugal fått til. Kvifor skulle ikkje Noreg greie dette? spør han.

(©NPK)