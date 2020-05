Fysioterapeutar: Stengde klinikkar har svekt funksjonsnivået til mange pasientar

innenriks

– Ein merkar det på nedsett balanse, ganghastigheit og tryggleik til å gå. Terapeutane får no desse pasientane tilbake, og dei ser at tilstanden som dei var i då dei forlét klinikken sist gong, er merkbart redusert, seier regionleiar Karianne Bruun Haugen i Norsk fysioterapiforbund til NRK.

Ho fryktar at fleire av pasientane no treng meir bistand, at dei blir meir utrygge, og at nokre blir isolerte og mindre sjølvstendige.

15. mars påla styresmaktene fysioterapeutar, kiropraktorar, psykologar, optikarar og liknande helseverksemder å stengje. Verksemdene fekk opne opp igjen 20. april.

