Oslo Børs opnar med tydeleg fall

Etter fem minutts handel er hovudindeksen ned med 2 prosent.

Det kjem etter at oljeprisen natt til fredag fall som ein reaksjon på at Kina sa at dei på grunn av pandemien ikkje vil setje noko økonomisk vekstmål for i år. Det vart tolka som at dei vil investere mindre i infrastruktur, noko som i turen sin kan innebere at etterspurnaden etter olje vil falle.

Som følgje av dette har òg den norske kronekursen svekt seg gjennom natta.

Samtidig har Hongkong-børsen falle kraftig fredag etter at Kina har lagt fram ei ny tryggleikslov som kan ramme dei demokratiske rettane byen har hatt. Ein time før stenging er Hang Seng-indeksen ned rundt 5 prosent.

