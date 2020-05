Revisorar åtvara om at Equinor-struktur kunne gi inntrykk av spekulativ skatteplanlegging

innenriks

I USA hadde selskapet i 2016 ein svært komplisert struktur med over 30 selskap, skriv Dagens Næringsliv. I ein rapport same år skreiv Equinors internrevisorar at det kunne gi inntrykk av spekulativ skatteplanlegging.

– Med ein kompleks juridisk struktur er det ein risiko for ytterlegare spørsmål under revisjonar, meir grundige revisjonar frå skattestyresmakter, utfordringar knytt til internprising og inntrykk av spekulativ skatteplanlegging, heiter det i rapporten, som avisa har fått tilgang til.

Revisorrapporten frå 2016 var ifølgje DN ein såkalla raud rapport, som betyr at han gjekk direkte til konsernleiing, styret i selskapet, revisjonskomiteen i styret og konsernsjef Eldar Sætre.

Equinors pressetalsmann Bård Glad Pedersen seier til avisa at openheit bidreg til tryggleik for at selskapet betaler riktig skatt.

– Vi gir opp årleg inntekter, resultat før skatt, skattekostnad og eigenkapitalutvikling for kvart enkelt selskap vi har registrert i USA, seier han.

(©NPK)