Stortingets presidentskap såg ingen annan utveg enn pleksiglas

– Presidentskapet må ta til etterretning at eit parti ber om at alle representantar er til stades under voteringa i bioteknologisaka. Med tanke på smittevernomsyn er det sjølvsagt meir krevjande å gjennomføre voteringar med alle 169 representantar til stades enn med 87, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Før Stortinget samlar seg for å behandle forslaget frå opposisjonen om å mjuke opp bioteknologilova, blir det montert pleksiglas mellom representantane som sit tettast – i tosetarar. Prislappen på dette tiltaket er på 225.000 kroner.

– Det vil redusere moglegheita for direkte kontakt og eksponering for smitte når ein sit nær kvarandre, seier Trøen.

Det blir òg sett inn ekstra reinhald under stortingsmøtet på tysdag.

Ho opplyser at andre alternativ vart vurderte nøye, slik som puljevis votering, eller votering på ulike stader.

– Men slike løysingar vil føre til at voteringane tek svært lang tid – opptil fleire timar, og presidentskapet meiner det at representantane vil vere tett på kvarandre i så lang tid, vil vere meir utfordrande med tanke på smittevern, seier stortingspresidenten.

