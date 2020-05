Heim og hytte dominerer ferieplanane til nordmenn

innenriks

Undersøkinga er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for forsikringsselskapet Fremtind.

I undersøkinga, der dei spurde har kunna gi opp fleire svar, seier 48 prosent at dei skal vere heime. Delen er størst i aldersgruppene 18–24 år og 25–34 år. Talet er betydeleg lågare i aldersgruppene 55–64 år og 65 år og eldre.

Hytte- og bilferie

På andreplass følgjer sommarferie på hytta, noko 41 prosent av dei spurde planlegg. Her ligg Innlandet lågt, medan Oslo-folk i størst grad svarar at det blir hytteferie.

Bilferie kjem på tredjeplass og er noko 32 prosent svarar at dei skal. Her skil aldersgruppa 18–24 år seg ut med ein høgare del.

– Det blir travelt på norske vegar i sommar, og det aukar risikoen for store og små trafikkulykker. Det er to ting som kan bidra til å forhindre det – det er køyreåtferda til sjåføren og om bilen er i orden og klar for langtur, seier skadeførebyggjar Therese Nielsen i Fremtind.

Oppussing og telttur

På dei neste plassane ligg desse ferieplanane:

* Oppussing eller oppgraderingar heime (21 prosent)

* Telttur (19 prosent)

* Båtferie (7 prosent)

* Bruke DNT-hytter (6 prosent)

* Campingvognferie (6 prosent)

* Anna (14 prosent)

Utan planar

I undersøkinga seier òg 5 prosent at dei ikkje har nokon planar, medan 8 prosent svarar «veit ikkje» på spørsmål om kvar dei er i sommarferien.

På spørsmål om kvar ferien hadde gått om det ikkje var for koronasituasjonen, svarar 44 prosent at det uansett ville ha vore i Noreg. Så følgjer sydentur/sjarterferie med 20 prosent.

Undersøkinga er gjennomført i 7. til 13. mai og 1.028 respondentar har svara.

Virke håpar folk tek noregsferie

I ei undersøking utført for Virke i 2019 sa 31 prosent heime og 30 prosent hytta som feriemål for sommaren, medan kategorien utlandet låg på topp – med heile 60 prosent.

Årets sommarundersøking er framleis ikkje klar, men leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv håpar at flest mogleg tek seg ein ferie i Noreg.

– Fordi europaferien er køyrd for mange, er det noregsferie som gjeld, seier ho til NTB.

Sjølv om ho ikkje trur at norske ferierande kan vege opp for alle dei utanlandske turistane som blir borte, håpar ho at folk bruker dei kommersielle tilboda.

– Prøv å tenkje litt annleis. Er det nokon stader ein elles ikkje ville ha reist til? Vi har eit stort og langstrekt land, så det er mange moglegheiter, seier Bergmål.

