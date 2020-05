Byggjenæringa vil ha rask oppmjuking av karantenereglar

innenriks

– Alle EØS-borgarar burde få same unntak som pendlarar frå Sverige og Finland, dersom forholda blir lagde til rette for at dei ikkje representerer nokon vesentleg smitterisiko, seier Jon Sandnes, administrerande direktør i BNL i ei pressemelding måndag.

Regjeringa har signalisert at det blir vurdert oppmjuking av karantenereglane for arbeidsreiser frå Norden frå 1. juni og ikkje før 20. juli frå andre land.

– Byggjenæringa kan ikkje vente til langt ut på sommaren. Karanteneplikta skaper store utfordringar med å halde hjula i gang for mange bedrifter i byggjenæringa. Fleire av tilsetjingane blir baserte på pendling til heimstaden, noko som er svært vanskeleg med dei noverande karanteneavgjerdene, seier Sandnes.

I tillegg peikar Sandnes på viktigheita av å innføre unntak frå karantene for utanlandske serviceteknikarar som skal utføre verksemdskritisk service og vedlikehald av maskiner.

– Det er mange bedrifter som er heilt avhengig av å få utført nødvendig vedlikehaldsarbeid på maskiner. Det bør opnast for at desse kan reise inn, utføre jobben, og reise ut igjen, dersom bedrifta kan leggje til rette for at dei jobbar slik at dei ikkje representerer ein smitterisiko, og elles steller seg som om dei er i karantene med omsyn til opphald og fritid, seier Sandnes.

(©NPK)