Byrådet i Oslo vil fjerne tre av fire cruisekaier

Byrådet ønskjer berre å halde på Revierkaia i Bjørvika, skriv Dagbladet.

Overfor avisa seier byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) og byråd for næring Victoria Marie Evensen (Ap) at dei ønskjer å fjerne cruisetrafikken frå dei to kaiene rundt Akershus festning, Søndre Akershuskai og Vippetangen. På Vippetangen skal det byggjast ein ny terminal for danskebåten.

Frå før er det kjent at byrådet har andre planar for Filipstadkaia. Der er det lagt fram ein plan for 3.300 nye bustader. Byrådet har akkurat fått planen i retur frå bystyret, men uavhengig av dette skal cruisetrafikken vekk.

– Dette er dei mest verdifulle areala vi har langs fjorden, men store delar av året blir dei stengde for folk og verkar lite tilgjengelege. Det vil vi ha slutt på, og derfor har byrådet slått fast at vi skal fjerne tilrettelegginga for cruise og opne området for byliv og rekreasjon, seier Marcussen til NTB.

