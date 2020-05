Heit hyttemarknad på Sørlandet

innenriks

– Etter ein noko rolegare marknad dei siste par åra, har vi merka stor pågang heile sidan koronaen kom, seier salsleiar og partnar for Exbo Eiendomsmegling i Mandal i Agder, Pål Ødegård.

Han fortel Fædrelandsvennen om «enormt med henvendelser» i påsken og mange på visning.

– Det har vorte veldig billeg å låne pengar, og mange som har lån har halvert rentekostnadene sine på eit par månader. Dei som har behalde jobben, har fått ein vesentleg betre økonomi, seier Ødegård.

Ifølgje tal han har henta inn låg snittprisen på fritidsbustader på Sørlandet på 2,97 millionar med ein kvadratmeterpris på 42.200 kroner i perioden frå nedstenginga av Noreg 13. mars og fram til 22. mai. I tilsvarande periode i fjor var snittprisen 2,8 millionar og kvadratmeterprisen var på 35.400 kroner

Salsprisen har i år i snitt lege 1,3 prosent over prisforslag, i fjor låg han på 0,7 prosent over prisforslaget.

Sørmeklaren i Lillesand opplever at hytter frå ein til tre millionar sel raskast, og ein tendens til at hyttekjøparane blir stadig yngre, slik at 30-årige kjøparar ikkje lenger er unormalt.

Finn.no melder om stor interesse for kjøp og leige av fritidsbustader, og særleg i områda Agder og Vestfold og Telemark. For kjøp av fritidsbustad har Agder ein hatt ein auke i trafikk på over 100 prosent hittil i mai på Finn, samanlikna med same periode i fjor, medan Vestfold og Telemark har over 80 prosent auke.

(©NPK)