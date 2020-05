Koronakonsekvens: «Alle» vil ha kvalp

innenriks

– Folk sit på heimekontor, kanskje til utpå hausten. Det har nok vore mange familieråd den siste tida. For nokre er det noko dei har komme på no nyleg, andre har tenkt på å skaffe seg hund lenge. No kan folk vere heime under kvalpetida, seier Torill Groth ved Kennel Trinento til Adresseavisen. Ho driv med oppdrett av sjæfer og whippet og har merka stor pågang. Dei fekk mellom anna meir enn 20 førespurnader på to whippetkvalpar og måtte seie nei til ti som ønskte seg sjæferkvalp.

På finn.no vart det i mars gjort 29.905 søk etter «hund», medan det i april vart det gjort 43.073 søk. Tilsvarande tal for i fjor var 29.082 for mars og 24.528 i april, så det er ein markant auke i april. Ifølgje kommunikasjonsrådgivar Adéle Cappelen Blystad i Finn held etterspørselen etter hund fram i mai.

– Vi har absolutt merka ein auke i talet på førespurnad etter kvalp, seier Kristin Hoff, som driv Kennel Courtborne på Tanem. Dei har den siste tida levert to kvalpar i Oslo, tre i Bergen, ein til Sverige og ein til Sande i Vestfold.

Fleire åtvarar mot å skaffe seg ein søt kvalp frå Finn utan å tenkje gjennom ansvaret og fryktar no mange omplasseringar etter kvart.

I fjor fekk totalt 6.069 familiedyr direkte hjelp frå Dyrebeskyttelsen. Mellom anna tok organisasjonen hand om 139 hundar og 285 kaninar. 89 av hundane vart omplasserte.

