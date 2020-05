KrF og Venstre vil leggje fram eige Moria-forslag i Stortinget

innenriks

– KrF og Venstre jobbar med tanke på å fremje eit laust forslag i saka, opplyser parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

– Vi har ikkje funne noka løysing med Høgre, konstaterer Torhild Bransdal, som sit i kommunalkomiteen for same parti.

Ho opplyser at dei heller ikkje forhandlar med opposisjonen, men legg til at partiet eventuelt kan kome til å fremje eigne forslag som dei vil søkje fleirtal for.

– Det går jo an for partia å røyste primært på sine eigne forslag og sekundært for våre, påpeikar ho.

Bransdal vil ikkje konkretisere korleis forslaget vil lyde. Stortinget skal tysdag behandle ei rekkje forslag frå opposisjonen om å hjelpe Hellas ved å ta imot flyktningar og asylsøkjarar frå overfylte leirar. Det er særleg press på at Noreg skal hente einslege mindreårige.

