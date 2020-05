Over 300.000 følgde id-sendinga på NRK

innenriks

Tala kjem frå analyseavdelinga i NRK, skriv Kampanje.

– Dette er vi svært godt nøgde med. Responsen frå publikum under og etter sendinga har vore overveldande positiv, noko som tyder på at vi lykkast i å lage ein fest der alle skulle kjenne seg velkomne, seier Eirik Sandberg Ingstad, redaksjonssjef for NRK underhaldning.

Det var første gong NRK markerte slutten på den muslimske fastemånaden ramadan på denne måten.

På Tryvann i Oslo vart det halde ei drive in-feiring av id al-fitr med rundt 250 bilar.

