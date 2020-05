Rapport: Redusert helsetilbod gjer at nokre pasientgrupper har auka risiko for dårlegare helse

innenriks

– Det er ein del pasientgrupper som får redusert helsetilbod og auka risiko for forverra helse, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på koronapressekonferansen til regjeringa måndag.

Ifølgje ein ny rapport frå Helsedirektoratet fall talet på planlagde polikliniske konsultasjonar med 29 prosent (262.420 konsultasjonar) i mars og april samanlikna med same periode i 2019, medan dagbehandlingar fall med 24 prosent (24.306 behandlingar) samanlikna med same periode.

Nokre sjukehusområde har vorte hardare ramma enn andre. For befolkninga i Vestre Viken er meir enn 40 prosent av all planlagt somatisk behandling utsett. Finnmarkssjukehusets område er òg sterkt ramma.

Fleire pasientgrupper ramma

Spesielt pasientar med øyre-, nase- eller halssjukdommar, sjukdommar i muskel- eller skjelettsystemet, i auga eller pasientar med sjukdommar i kvinnelege kjønnsorgan er ramma av den lågare aktiviteten på sjukehusa, ifølgje Helsedirektoratet.

På den andre sida er pasientar med sjukdom under svangerskap, nyfødde og pasientar med forbrenningar minst rørt.

– Vurderinga vår er at det i spesialisthelsetenesta framleis vil ta ei god stund før ein kan etablere ei heilt normal drift i tida framover. Det vil vere vanskeleg å ha balansen og klare å auke drifta til heilt det same nivået, men det blir godt jobba med dette, seier Guldvog.

– Kor lenge denne situasjonen vil vare, vil vere avhengig av pandemien, held han fram.

Færre kreftpasientar inn i pakkeforløp

I mars skulle helseføretaka leggje til rette for ei tredobling av talet intensivplassar og kunne få 4.500 samtidige innleggingar for covid-19-pasientar. Alle helseføretaka laga planar for dette og utsette mange av dei elektive behandlingane.

Rapporten viser at det er planlagt døgnbehandling som er hardast ramma, men at også innleggingar for umiddelbar hjelp har gått ned, seier fagdirektør Beate Huseby i ei pressemelding.

I psykisk helsevern er personar med psykisk utviklingshemming og alvorlege psykiske lidingar mindre rørt, medan pasientar med stemningslidingar og rusproblem er meir rørt som følgje av mindre aktivitet i spesialisthelsetenesta under virusutbrotet, ifølgje Helsedirektoratets rapport.

Når det gjeld kreftpasientar, gjennomførte ein høgare del pasientar i mars og april 2020 pakkeforløpet innan normert tid enn det var i 2019. Samtidig var det ein nedgang på 30 prosent (622 pasientar) samanlikna med same periode i fjor. Det var òg ein nedgang på 24 prosent i talet på nye pasientar inn i pakkeforløpa.

Små endringar i fastlegekontakten

Sjølv om mange hadde mindre kontakt med spesialisthelsetenesta i mars og april, har det vore små endringar i kontakten med fastlegane, ifølgje Helsedirektoratet.

I mars var 18 prosent fleire pasientar i kontakt med fastlegen sin enn i tilsvarande månad i 2019, medan i april var det ein nedgang på 11 prosent i pasientkontakten med fastlegen samanlikna med i april 2019.

Personar i små kommunar har ein noko sterkare nedgang i bruken av fastlege enn i dei store kommunane. Årsaka kan vere at e-konsultasjonar har vore teke meir i bruk i større kommunar.

– Mange har halde fram med å ta kontakt med fastlegen sin, men ein god del konsultasjonar har gått frå å vere ansikt-til-ansikt til å vere video- eller telefonkonsultasjonar, sa helsedirektør Bjørn Guldvog under koronapressekonferansen på måndag.

