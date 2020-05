Ap nøgde med Moria-løysinga til regjeringa

innenriks

– Det er bra at det no kjem ei løysing frå regjeringa, seier Gharahkhani til NTB.

– Løysinga er god, meiner han.

Gharahkhani har derimot ikkje mykje fint å seie om prosessen. Han meiner regjeringspartia kunne ha løyst saka for fleire veker sidan.

– Regjeringa treng jo eigentleg ikkje kome til Stortinget for å inngå slike avtalar. Årsaka til at vi har fått denne uvissa, er at det har vore komplett kaos og usemje internt i regjeringa, seier han.

Regjeringspartia vart tysdag samde om å hente ut asylsøkjarar frå overfylte leirar i Hellas, men berre viss minst åtte–ti andre europeiske land gjer det først.

