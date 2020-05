Einslege kvinner skal kunne få assistert befruktning, har Stortinget vedteke

innenriks

Dette var punktet det knytte seg størst spenning til i pakken om endringar i bioteknologilova, etter at tre Framstegsparti-representantar varsla at dei her ville stemme med regjeringa.

KrF, med støtte frå Venstre, Høgre og Senterpartiet, har argumentert for at det inneber ein sårbar situasjon for barn som veks opp med berre éin forelder.

Men tilhengjarane har vist til at svært mange norske kvinner reiser til klinikkar i utlandet for å få assistert befruktning og at samfunnet har endra seg på dette området.