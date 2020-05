Frp om Moria-løysing: – Dum politikk

innenriks

– Dette er vingling frå Høgre som skuffar meg, for dei veit at det ikkje er fornuftig, at det er ein dum politikk. Dei gjer det berre for å tekkje samarbeidspartnarar og av andre omsyn enn å hjelpe, seier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim.

– Dette har vi prøvd før, det vart berre verre. Fleire endar opp i liding og naud, fleire blir lokka ut på ei farleg reise. Det veit dei ansvarlege partia som H og Ap, hevdar Engen-Helgheim.

– Vi burde tenkje på det som hjelper mest, og det er ikkje å hente asylsøkjarar med tvilsamt behov for vern til Noreg, meiner han.

Engen-Helgheim seier det er andre i partiet som vurderer det overordna strategiske om dette skal få noko å seie for Frps forhold til regjeringa og eventuelt andre saker regjeringa vil søkje støtte for. Men han seier det er krevjande å halde seg til eit Høgre som han meiner vinglar.

– Høgre har lova at dei skal stå fast på Granavollen og at det ikkje skal kome nokon oppmykingar i innvandringspolitikken. Begge delar har dei brote ei rekkje gonger. Det er klart vi byrjar å bli leie av det, seier Engen-Helgheim.

Han meiner dei som reiser til Hellas, ikkje har reelt behov for vern og avviser at Noreg har eit ansvar for å hjelpe dei søreuropeiske landa.

– Å hente asylsøkjarar er noko heilt anna enn å hente kvoteflyktningar, fordi asylsøkjarar som var trygge i Tyrkia, har eit tvilsamt behov for vern, seier han.

