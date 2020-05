Frp vil krevje kutt i kvoteflyktningar som svar på Moria-løysing

innenriks

– Eg er veldig skuffa for at Høgre har gjort knefall for KrF og Venstre i denne saka. Høgre har sjølv sagt at dette er grunnleggjande ufornuftig å gjere, men no vel dei å gjere noko dei sjølv meiner er ufornuftig. Det handlar i realiteten om å premiere menneske som antakeleg har betalt i dyre dommar for ein farefull seglas over Middelhavet, seier Frp-leiaren til NTB.

Ho meiner løysinga til regjeringa «fortrengjer menneske som faktisk har eit større behov for opphald i eit anna land.»

På spørsmål om kva denne saka vil ha å seie for samarbeidet mellom Frp og regjering, svarar ho:

– Vi er usamde i denne avgjerda. Eg har varsla at når vi skal setje oss ned for å forhandle statsbudsjettet for 2021 til hausten, vil eitt av spørsmåla vi vil ta opp, vere å få talet på 3.000 kvoteflyktningar kraftig redusert, seier ho.

– Vi kjem til å bruke forhandlingsposisjonen vår i Stortinget framover til å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken og avgrense mottaket av kvoteflyktningar og asylsøkjarar til Noreg, held ho fram.

