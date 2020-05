Frps helsetopp: – Ein av dei største dagane eg har opplevd

innenriks

Bruun-Gundersen, som har vore saksordførar for saka i Stortinget, strålte frå øyre til øyre då ho fekk gratulasjonar og blomstrar på Løvebakken etter at lovendringane var banka igjennom.

– Det er heilt fantastisk. Dette er ein av dei største dagane eg har opplevd, seier ho til NTB.

Bruun-Gundersen påpeikar at partiet har jobba i årevis for å få til endringar i lova.

– Framstegspartiet har heilt sidan 2004 vore oppteke av å ta i bruk teknologi for å gi kvinner betre oppfølging gjennom svangerskapet og moglegheita til å få barn som er friske. Vi har vore teknologioptimistar på det området alltid, og i dag får vi til endå fleire viktige sigrar.

Ho rosar samarbeidet med SV og Ap og seier det har vore «utruleg fint».

– Vi er samde og kan endeleg modernisere ei lov som er overmoden for oppdatering, seier ho.

Og legg til:

– Ein skal ha respekt for at det er ulike oppfatningar om lova, men den tradisjonen som KrF og Senterpartiet har hatt, der dei har hatt moglegheita til å sabotere endringane no dei siste 16 åra, er broten. Og det er eg glad for.

(©NPK)