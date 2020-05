Grande og Elvestuen signerte Hongkong-opprop

innenriks

Bakgrunnen i saka er at Kina ønskjer å innføre ei ny sikkerheitslov for Hongkong. Lokalbefolkninga fryktar at det skal undergrave fridommane til den tidlegare britiske kolonien.

Venstre-duoen har til liks med over 250 andre parlamentarikarar frå ei rekkje land signert oppropet som er igangsett av Chris Patten som var den siste britiske guvernøren i Hongkong.

– Vi må sende eit klart signal om at det internasjonale samfunnet ikkje kan akseptere at den internasjonalt anerkjende kinesisk-britiske avtalen blir broten av kommunistregimet i Beijing. Internasjonale avtalar er grunnbjelken i den liberale verdsordenen, og menneskerettane til befolkninga i Hongkong må respekterast, seier Elvestuen og Grande i ei pressemelding.

Duoen oppmodar no andre norske folkevalde til å gjere det same.

Då britane tilbakeførte Hongkong til Kina i 1997, vart det avtalt at Hongkong skal få behalde sitt eige rettssystem og politiske system med fulle fridommar fram til 2047.

(©NPK)