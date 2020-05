Høie åtvarar mot NIPT-test

innenriks

– Dette er ein test, på lik linje med alle andre testar, som vil gi svar. Men det er òg ein test med ganske store utfordringar, og han vil òg gi mange falske positive svar, åtvara Høie i Stortinget før avstemminga om bioteknologilova tysdag ettermiddag.

– Det vil vere veldig mange gravide i Noreg som gjennom NIPT-testen vil få beskjed om at dei har eit foster som truleg har utviklingsavvik, der dette ikkje vil vere tilfelle, sa han.

Ifølgje Høie vil konsekvensen bli at mange gravide med positive svar må ta avgjerd på usikkert grunnlag, eller ta fostervassprøve eller morkakeprøve for å få fleire svar. Slike prøvar inneber auka risiko for spontanabort, påpeika statsråden.

Han understreka samtidig at det ikkje er grundig vurdert kva konsekvensar dette vil få.

– Dette er eit spørsmål som ikkje er fagleg greidd ut, sa Høie.

