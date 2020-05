Halden vil ha unntak frå karantenereglane

innenriks

Kommunedirektør i Halden kommune, Roar Vevelstad, har ifølgje Halden Arbeiderblad bede Helsedirektoratet vurdere om innbyggjarar i grensekommunar kan sjå bort frå karantenereglane ved besøk i nabolandet.

Slik det er no må alle nordmenn som kjem til Noreg frå utlandet, i karantene i ti dagar ved heimkomst, og regjeringa har inntil vidare varsla at dette vil gjelde heilt til 20. august – heile sommarferien.

– Vi ber om at det blir vurdert lempingar i restriksjonen for haldensarar, kanskje òg andre bebuarar i grensekommunar generelt, slik at innbyggjarane våre som har interesser og eigedelar i Sverige, som er ein viktig del av deira kvardagsliv, kan krysse grensa utan at dette medfører karantene ved retur til Noreg, seier kommunedirektøren.

Helseminister Bent Høie (H) er urokkeleg, og gjer ingen unntak, ikkje eingong for Halden.

– Det unntaket som er i dag, er for dei som er arbeidspendlarar over grensa. Men vi kjem ikkje til å gjere unntak frå dagens reglar for å reise til Sverige for å handle, seier Høie til NRK.

Regjeringa kan gjere endringar og vurderer å sjå på reiser i Norden 15. juni.

