Innsette kan igjen ta imot besøk

– Kriminalomsorga må no vurdere konkret i det enkelte tilfellet om det er behov for å nekte innsette besøk, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding etter at mellombelse endringar i straffegjennomføringslova vart sanksjonert tysdag.

Den mellombelse lova blir oppheva 1. november. Ho gjeld besøk i fengsel, elektroniske kontrolltiltak ved prøvelauslating og straffavbrot dersom kapasiteten i kriminalomsorga krev det.

Viss det ikkje kan gjennomførast besøk, skal kriminalomsorga leggje til rette for at den innsette kan ha kontakt med familie ved hjelp av fjernkommunikasjon.

