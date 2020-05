Koronaforenklingar i domstolane blir vidareførte ut oktober

innenriks

Ei mellombels lov vart sanksjonert i statsråd tysdag. Den nye lova vidarefører den mellombelse forskrifta frå 27. mars, og ho går mellom anna ut på ei utviding av moglegheita domstolane har til å bruke fjernmøte og fjernavhøyr.

– Vi såg raskt at utbrotet av covid-19 fekk konsekvensar for arbeidet til domstolane. Regjeringa var derfor tidleg ute med fleire mellombelse tiltak for å hindre at for mange saker vart utsette. Det er gledeleg at desse reglane har vorte vidareførte, slik at domstolane kan halde hjula i gang, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Den mellombelse lova vil automatisk bli oppheva 31. oktober 2020.

(©NPK)