Koronakrisa gir millionsmell for Vy

innenriks

Tilsvarande resultat i same periode i fjor var på 167 millionar kroner. Fram til 13. mars i år auka Vy i buss- og persontogreiser. Då smitteverntiltaka frå regjeringa vart innførte, forsvann mellom 80 og 90 prosent av kundane, skriv Vy i ei pressemelding.

Totalt vart passasjernedgangen i første tertial, januar til april, på 30 prosent. Ekspressbussverksemda hadde ein nedgang i talet på reiser på 41 prosent.

Reiselivssatsinga til Vy er hardt ramma. Fjord Tours Group og Flåm Utvikling har stort sett hatt utanlandske turistar som no er borte.

– No satsar vi på at tilbodet om flotte fjord-, fjell og kulturopplevingar vil lokke mange norske turistar. Sjølv om dette ikkje vil kompensere fullt ut for bortfallet av internasjonale turistar, håpar vi at mange nordmenn nyttar moglegheita til å oppleve Noreg i år, seier konsernsjef Geir Isaksen.

Vy opplyser at godsverksemda er i mindre grad påverka av koronasituasjonen med eit driftsresultat på 3 millionar kroner.

