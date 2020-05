KrF-Grøvan: – Eit steg mot sorteringssamfunnet

innenriks

– Det som har skjedd i dag, er det vi oppfattar som eit steg mot sorteringssamfunnet. Det vil no leggjast eit heilt anna press på kvinner som får barn eller har foster med kromosomavvik eller andre sjukdommar, seier Grøvan til NTB.

KrFs parlamentariske leiar viser til at det i land med tidleg ultralyd, slik som Danmark og Island, knapt fødast barn med Downs syndrom. Grøvan er redd for at det er ei gruppe som ikkje skal føle seg velkomne i samfunnet.

Samtidig fryktar Grøvan at eggdonasjon og assistert befruktning for einslege kvinner vil ta frå barn kjennskap til mora si før dei er 15 år gamle. Det meiner han er i strid med barnekonvensjonen.

– Det å vite kvar ein kjem frå trur vi er ein viktig verdi i samfunnet, seier KrF-politikaren.

