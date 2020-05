Kraftig nedgang i grensehandelen som følgje av koronarestriksjonar

innenriks

I første kvartal enda grensehandelen på 1,7 milliardar kroner, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Fallet er større enn venta sidan grensehandel først vart rådd imot frå siste halvdel av mars, blir det påpeika.

Rådgivar Jarle Kvile i SSB seier at det er knytt stor uvisse til tala. Statistikken blir laga ved hjelp av ei spørjeundersøking med om lag 1.200 deltakarar.

– Det kan vere at nokon av respondentane har kvidd seg for å gi opp faktiske turar over grensa gjorde i mars, som kan ha ført til ei underrapportering i undersøkinga, seier Kvile.

Nordmenn brukte 13,8 milliardar kroner på grensehandel frå andre kvartal 2019 til og med første kvartal 2020. Dette er ein nedgang på 15 prosent samanlikna med dei førre fire kvartala, noko som er det største fallet sidan SSB starta målingane sine av grensehandelen i 2004.

Det er fire år sidan grensehandelen var på tilsvarande nivå.

Frå andre kvartal 2019 til og med første kvartal 2020 vart det gjennomført 8,7 millionar dagsturar mot 8,6 millionar i firekvartalsperioden før. Det gjennomsnittlege handlebeløpet per tur gjekk ned frå 1.889 kroner til 1.592 kroner.

