Kredittkortbruken tilbake på fjorårsnivået

innenriks

Medan folk på denne tida i fjor brukte meir pengar på utanlandsreiser, klede og sko enn no, går det i år mykje meir til både Vinmonopolet og daglegvarebutikkar, medan dei store vinnarane er hobbybutikkar, hagesenter, møblar og kosmetikk, ifølgje Dagens Næringsliv.

– Restaurantane står framleis ganske tomme, og i reiselivet er det få teikn til at folk bookar og betaler sommarferien enno, seier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, som meiner bruken av korta tyder på at mange framleis koser seg heime.

Ifølgje tala til DNB fall betalingskortbruken med 30 prosent då koronakrisa trefte Noreg, men no er den faktisk 2 prosent over same tid i fjor.

(©NPK)