Listhaug: Trur KrF-spel har gjort mange i Frp sinte

– Eg trur at alle dei truslane som kom frå KrF undervegs her, har bidrege til å gjere ganske mange i Framstegspartiet sinte. Ein har drive eit spel for å få folk til å stemme imot og støtte sitt eige forslag, og det har nok mange reagert på både her og ute i partiet, seier Listhaug til NTB.

Ho seier at ho ikkje ser bort ifrå at det kan ha påverka enkelte Frp-arar.

Sjølv stemde ho i tråd med Frps landsmøtevedtak og dermed òg for både assistert befruktning av einslege kvinner og eggdonasjon, som ho sjølv er imot.

– Når det først skal innførast, er eg glad det er veldig strenge avgrensingar. Det er ikkje noko frislepp, men eit tilbod som vil bli gitt til kvinner som er sjuke, eller som ber på sykdomsgener som gjer at dei ikkje tør å få barn. Det er òg sånn at dei må ha ein far til barnet for å få eggdonasjon, seier ho.

Frp-nestleiaren seier at det ikkje var med lett hjarte ho stemde for ting ho sjølv er imot, men sidan det låg an til å bli ei tett votering, var det riktig å stemme for det Frp har vedteke på landsmøtet sitt.

