Medier24: DNs eigar har fleire selskap i skatteparadis

innenriks

Delstaten Delaware er kjend for svært låge skattar og stor grad av hemmeleghald, skriv Medier24, som har fått opplysningar frå selskapsdatabasen i delstaten.

Gjennom det Delaware-registrerte selskapet NHST Holding USA eig dei NHST Global USA, som har avdelingar i tre ulike delstatar i USA, skriv nettstaden.

– Vi er klar over at ei slik organisering er bransjestandard i USA, men vi meiner det er veldig uheldig, seier Ingrid Hjertaker i Tax Justice Norway.

– NHST skattar overalt der vi opererer. Det er ingen skattemessige grunnar til dette, seier administrerande direktør Trond Sundnes i NHST Global Publications.

Mediekonsernet eig Dagens Næringsliv, som fredag melde at Equinor har USA-verksemda si registrert i Delaware. Avisa omtalte ikkje NHST-selskap i same delstat.

– DNs journalistikk er styrt av DNs redaktørar og ikkje eigarselskapet NHST, seier Sundnes, som tviler på at nokon i DN var klar over at NHST hadde selskap registrert i Delaware.

«Vi i DN var ikke kjent med at også vår eier NHST har tre selskaper registrert i Delaware. Vi la inn det som en faktaopplysning nederst i sakene da vi ble kjent med det», skriv etikkredaktør Gry Egenes i Dagens Næringsliv i ein e-post til Medier24.

(©NPK)