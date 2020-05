Moria-løysing utan krav til talet på eller tidsfrist

innenriks

– Det er viktig at vi hentar dei som høyrer til den sårbare gruppa, samtidig som det er menneske som kan få fast opphald i Noreg og passere det norske asylsystemet. Det har vore viktig for oss, sånn at det ikkje er folk vi må sende ut att, seier opplyser parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan i Kristeleg Folkeparti til NTB.

Han stadfestar at avtalen ikkje inneheld noko tal på asylsøkjarar Noreg skal hente og vil heller ikkje seie kor mange som må kome for at KrF skal vere nøgde.

– Det er naturleg at vi tek vår del av ansvaret og ser det i forhold til kva andre europeiske land tek. Eg skal ikkje kome med fleire, men det bør vere eit tydeleg og godt bidrag, seier han.

– Klare kriterium

Han opplyser at det blir opp til regjeringa å avgjere kven som skal plukke ut dei som skal sendast frå greske mottaksleirar til Noreg, men påpeikar at FNs flyktningkommissær UNHCR har sagt seg villig til å bidra.

Grøvan meiner det ikkje er noko uvisse rundt kriteria for å få kome til Noreg med denne løysinga.

– Dette skal vere sårbare barn og familiar. Eg opplever elles at vilkåret er at desse i størst mogleg grad skal få fast busetjing. Det har vi vore samde om heile vegen, for vi har ikkje lyst til å bidra til ei løysing som ville gjort at vi måtte returnere dei, seier han.

Grøvan seier han ikkje kan setje nokon dato for når dei første asylsøkjarane vil kome til Noreg frå Hellas. Han viser til at det er avhengig av at åtte–ti land gjer det same. Ti–femten land har signalisert at dei vil avlaste Hellas, og han meiner derfor løysinga regjeringa har kome fram til, er realistisk.

– Tre–fire land er i gang med å hente, og fleire andre har sagt dei vil gjere det i juni. Så eg håpar at vi i overskodeleg framtid har dei første i Noreg, seier han.

To viktige KrF-saker

På spørsmål om det var viktig får KrF å få gjennomslag for denne saka same dag som partiet ligg an til å tape slaget om bioteknologilova, svarar han at dei to sakene er viktige kvar for seg.

– Korleis ville det vore for KrF å framleis sitje i regjering og tape begge desse sakene?

– Eg vil ikkje spekulere i det. Dette er to viktige saker som står på kvar sine føter. Vi er veldig glad for det gjennomslaget vi har fått i denne saka.

(©NPK)