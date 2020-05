innenriks

– Då er det klart at Arbeidarpartiet sviktar Nord-Noreg i eit prosjekt dei lenge har lova å gjennomføre. Eg er skuffa over Arbeidarpartiet og Bjørnar Skjæran, som har halde veljarane sine for narr, seier SV-stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen.

Ho kallar dette eit historisk svik av Arbeidarpartiet.

– Det er trist at partiet ikkje tek landsdelen på alvor, seier Gregussen.

(©NPK)