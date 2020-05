Nybø: Matvareforsyninga har fungert godt under koronautbrotet

innenriks

– Matvareforsyninga i Noreg har vist seg å fungere veldig bra, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Måndag hadde ho eit møte med Rådet for matvareberedskap og representantar for daglegvarebransjen der dei snakka om korleis forsyninga har fungert under koronautbrotet.

– Bortsett frå i ein liten periode i mars då det vart hamstring, har butikkhyllene vore fulle under utbrotet. Det viser at vi har eit godt system for å få mat ut til forbrukarane og at beredskapen er på plass. Aktørane i daglegvarekjeda har stått på i ein heftig situasjon og vist stor pågangsvilje, seier Nybø.

Utfordringar

I møtet måndag fortalde bransjeaktørane kva dei meiner har fungert godt og mindre godt under utbrotet.

– Dei har hatt ein del utfordringar mellom anna i samband med lokale karanteneavgjerder og testkapasitet, og der har vi jobba for å komme dei i møte, seier Nybø.

Ho understrekar samtidig at vi må vere førebudde på at ein ny smittetopp kan gi ytterlegare utfordringar.

– Vi må vere førebudde på ein ny topp, og det kan òg komme nye kriser seinare. Då er det greitt å ha tankar om kva utfordringar vi vil møte, seier næringsministeren.

– Kriselagera er ikkje matvareberedskapen

Førre månad fekk regjeringa kritikk frå Senterpartiet for å ikkje ta matberedskapen på alvor, etter at Nybø opplyste at det som er på kriselager av hermetisk eller frysetørka mat i Noreg, dekkjer kaloribehovet for om lag 30.000 personar i tre dagar. Det svarer til mat til 12.857 personar i berre ei veke.

Nybø seier til NTB at kriselagera ikkje åleine er avgjerande for matvareberedskapen.

– Det er ikkje kriselagera som er matvareberedskapen i Noreg. Det er heile systemet som sørgjer for at vi får mat ut i butikkane, seier ho.

Open for å diskutere kornlager

I april bad òg Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum regjeringa om å starte etablering av beredskapslagring av matkorn for seks månaders forbruk i 2020.

– Senterpartiet meiner vi er altfor sårbare på matsikkerheit. Vi har sett det opp slik at marknaden skal løyse behova våre. Det gjer det kanskje i 100 av 101 år, men vi ønskjer å vere førebudde viss det ikkje lèt seg gjere, sa Vedum til Nationen.

Venstre var for skipinga av eit beredskapslager for matkorn før dei gjekk inn i regjering i 2018. I regjering har dei likevel møtt motstand frå Høgre.

Nybø understrekar at ho står bak politikken til regjeringa på området, men ho ønskjer likevel ikkje å avvise diskusjonen.

– Eg meiner vi må kunne diskutere beredskapsslager for korn, men det er for tidleg å gjere det no medan vi står midt oppi krisa, seier næringsministeren.

(©NPK)