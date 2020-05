Nye råd om jod i maten

innenriks

13-åringar og kvinner i fruktbar alder har truleg nytte av at det blir tilsett meir jod i salt enn det som er tillate i dag, ifølgje ei ny risikovurdering av jod som Vitskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Det vil seie 15 eller 20 milligram jod per kilo salt til både hushaldssalt og salt i brød.

– Også andre grupper i folket som av ulike grunnar ikkje et mager fisk, bruker mjølk eller andre meieriprodukt, vil ha nytte av ein slik jodtilsetjing, ifølgje Sigrun Henjum, fagleg leiar for arbeidet.

Samtidig kan eitt- og toåringar risikere å få i seg for høge nivå av jod.

– Basert på vitskaplege studiar og data kan vi ikkje konkludere med at kvinner i fruktbar alder og ungdom vil ha nytte av eit bestemt nivå av jodtilsetjing, utan at det samtidig vil utsetje eitt- og toåringane for risiko, seier Henjum.

For høgt inntak av jod kan føre til lågt stoffskifte.

Nasjonalt råd for ernæring har peika på at jodinntaket blant kvinner i fruktbar alder, gravide og ammande i Noreg er lågt. Alvorleg jodmangel kan mellom anna føre til auka risiko for spontanabort, eller dødfødsel, og dessutan permanent hjerneskade hos foster eller små barn.

