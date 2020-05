Oljeministeren vil gjere greie for Equinor-saka

innenriks

Det varslar ho i ei pressemelding tysdag.

– Verksemda til Equinor i USA har fått mykje negativ merksemd. Eg har allereie svara på spørsmål frå Stortinget om saka, og det er forståeleg at det er stor politisk merksemd om denne. Eg har derfor bestemt meg for å be Stortingets presidentskap om å få gi ei munnleg forklaring, seier Bru.

Ho ønskjer å orientere om ulike sider ved verksemda til Equinor i USA og eigarskapsutøvinga til Olje- og energidepartementet.

Dagens Næringsliv har avdekt at selskapet har tapt 200 milliardar kroner på investeringar dei siste 20 åra.

Olje- og energiministeren har allereie innført nye rutinar for å følgje betre med på utanlandsdrifta til Equinor og spesielt rekneskapstala frå verksemda i USA. Ho ber selskapet – der staten eig 67 prosent av aksjane – gjere sitt ytste for å hindre at slike situasjonar oppstår i framtida.

Bru måtte svare på fleire spørsmål om saka i Stortingets spørjetime førre veke.

