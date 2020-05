Oppgang igjen på Oslo Børs

innenriks

Hovudindeksen heva seg heile 2,1 prosent måndag. Tysdag steig hovudindeksen 1,48 prosent. Norwegian og SAS vart dei store vinnarane etter signal om meir reiseverksemd i Europa etter at det vart klart at Tyskland vil lette på koronarestriksjonar og opne for reisande frå mange europeiske land i midten av juni.

Norwegian-aksjen vart nest mest omsett og hadde ein oppgang på 24,31 prosent til ein kurs på 4,48 kroner tysdag etter å ha hatt ein oppgang på over 26 prosent måndag. SAS-aksjen enda med ein oppgang på 15,71 prosent ved stengjetid på Oslo Børs.

Fjord 1 (-0,65 prosent) var mest omsett, føre nemnde Norwegian, Equinor (-0,53 prosent), Crayon Group Holding (-3,79 prosent) og DNB (+5,49).

Prisen på eit fat nordsjøolje var ved stengjetid 35,85 dollar fatet, som utgjer ein auke på rundt 0,9 prosent sidan børsen opna klokka 9.

På dei europeiske børsane var det òg oppgang tysdag. CAC 40 i Paris hadde ein oppgang på med 1,44 prosent, DAX 30 i Frankfurt var opp 0,93 prosent, medan FTSE 100 i London steig 1,12 prosent.

Dei amerikanske børsane opna sterkt, og ved 18-tida norsk tid var den breie indeksen S&P 500 og den industritunga Dow Jones på New York Stock Exchange opp høvesvis 1,60 prosent og 2,38 prosent, medan teknologitunge Nasdaq var opp 0,78 prosent.

