Permitterte XXL-tilsette får kome tilbake på jobb

innenriks

Det er i ein børsmelding tysdag ettermiddag at selskapet opplyser at dei permitterte tilsette blir kalla tilbake frå 1. juni, melder Dagens Næringsliv. 450 permitterte tilsette i Finland vil òg kunne kome tilbake på jobb den komande månaden.

Årsaka til at dei tilsette no får komme tilbake på jobb, er at salssituasjonen har normalisert seg i april.

– Måten våre tilsette har handtert situasjonen på, har vore imponerande, og vi er òg takksame for den gode dialogen med tilsetterepresentantane våre i prosessen, seier konsernsjef Pål Wibe i børsmeldinga.

