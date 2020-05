Regjeringa vil hente asylsøkjarar frå Hellas, føresett at 8–10 andre land gjer det same

innenriks

– Regjeringa har heile tida ønskt ei brei europeisk løysing, og no slår vi fast kva vi meiner med det. Føresett at minst 8–10 andre land i Europa realiserer uttaka sine, så vil regjeringa bidra og hente sårbare barn og familiar med stort sannsyn for opphald frå leirane i Hellas, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

– Vi må forståeleg nok kome tilbake til tidspunkt og talet på barn, men i tråd med Granavollplattforma så vil vi gjere dette innanfor ramma for talet på kvoteflyktningar, legg ho til.