Rekordhøge bilbrannerstatningar i første kvartal

innenriks

Årsaka til den kraftige veksten er brannen ved Stavanger lufthamn i byrjinga av januar.

I dei tre første månadene i år, auka talet på bilbrannar frå rundt 830 i fjor til over 2.200 melde skadar i år, ifølgje tala frå Finans Norge. Mykje av auken i talet på brannar kjem av brannen i parkeringshuset på Sola 7. januar.

– Det er viktig at brannen blir granska grundig no i ettertid. Det må finnast ei rekkje læringspunkt i kjølvatnet av den største og mest omfattande bilbrannsaka vi har hatt her i landet. Heldigvis vart det berre materielle skadar, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal.

Sjølv om bilbrannane trekkjer erstatningane og talet på skadar opp, gjekk erstatningane for motorkøyretøy samla sett noko ned samanlikna med første kvartal 2019. Mellom anna gjekk erstatningane som gjeld buss, varebil og lastebil ned 14 prosent.

(©NPK)