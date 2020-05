Ropstad: – Eit stort tilbakeskritt for likeverdet

innenriks

– KrFs mål har vore å sikre ei lov som ikkje skaper eit sorteringssamfunn, og ei lov som sikrar rettane til barn. Slik lova no ligg, så har vi ikkje klart det, skriv Ropstad vidare i ein SMS til NTB.

Vedtaket tysdag betyr at det blir tillate med eggdonasjon, assistert befruktning for einslege, tidleg ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avsløre skadar og sjukdommar på foster tidleg i svangerskapet.

Det var i utgangspunktet Arbeidarpartiet, SV og Framstegspartiet som gjekk saman for å sikre fleirtal for endringane.

– Vi visste at vi hadde nokre moglegheiter til å få fleirtal, fordi Frp stilte representantane sine fritt. KrF har kjempa heilt til siste stemme no var talt, skriv Ropstad.

– Mange har engasjert seg for eit samfunn med plass til alle. Erfaringane frå Danmark og Island viser at med massiv leiting etter diagnosar, blir det knapt fødd barn med Downs syndrom. KrF ønskjer ikkje same utvikling i Noreg, forklarer Ropstad.

Barne- og familieministeren forventar å sjå at partia som gjekk saman for fleirtal, tek det store ansvaret.

– No som denne lova blir vedteke, er det avgjerande at vi ser eit langt større engasjement frå desse partia når det gjeld nøytral og god rettleiing til gravide og hjelp og avlastning til familiar som har barn med ekstra omsorgsbehov. Med så drastiske lovendringar følgjer eit stort ansvar med å følgje opp, skriv partileiaren.

