Ropstad om Moria-løysing: Viktig siger for KrF i regjering

innenriks

– KrF har fått gjennomslag for ei løysing i Moria-saka i regjering. Regjeringa forpliktar seg no til å delta i ei felleseuropeisk løysing som også inneber at Noreg vil hente born og familiar til Noreg, seier Ropstad til NTB.

– Dette er ein viktig siger for KrF i regjering, meiner han.

Saka har skapt trøbbel internt i regjeringa, der KrF og Venstre har stått mot Høgre i langtrekte forhandlingar.

– Det er viktig at Europa i fellesskap stiller opp og Noreg bidreg med middel for å hjelpe Hellas og mellom anna opprettar eit eige mottak for 300 einslege mindreårige asylsøkjarar, seier Ropstad.

