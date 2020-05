Senterpartiet vil ha totalgjennomgang av barnevernet

innenriks

Forslaget kjem i samband med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads (H) utgreiing om situasjonen i barnevernet i Stortinget tysdag.

Senterpartiet meiner det er urovekkjande at det stadig kjem knusande rapportar med kritikk mot saksbehandlinga i barnevernet, og at 38 barnevernssaker er tekne inn til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Til no er Noreg felt i sju av desse.

Eit uavhengig granskingsutval som får eit breitt mandat til å gå heilskapleg gjennom barnevernet og fremje forslag til forbetringar, meiner partiet derfor er nødvendig.

– Eg håpar at eit granskingsutval som Stortinget stiller seg bak, kan føre til at både Storting og regjering og alle andre politikarar både lokalt og sentralt vil gi dette viktige feltet den politiske statusen det fortener. Vi snakkar her om noko så alvorleg som ansvaret til staten for dei barna som han faktisk tek over omsorga for, seier forslagsstillar og medlem av familie- og kulturkomiteen, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

