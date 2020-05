Venstre om Moria-løysing: – Ei løysing for menneske i ein uhaldbar situasjon

innenriks

– Det er svært gledeleg at regjeringa vil hente sårbare barn og familiar frå Hellas. Dette har Venstre jobba for i lang tid, på Stortinget og i regjering. Vi er glade for at ei løysing har kome på plass for menneske i ein uhaldbar situasjon, seier parlamentarisk leiar i Venstre, Terje Breivik.

Han seier den humanitære situasjonen for flyktningane er svært kritisk.

– Noreg tek imot mange kvoteflyktningar, sett i forhold til folketalet vårt. Det er viktig, men vi har både ressursar og mottakskapasitet til å gjere meir for folk i stor naud. Sjølv om det er rekordmange folk på flukt i verda, er tala for dei som kjem til Noreg, historisk låge. Det tyder at vi har moglegheita til å hjelpe meir. I 2016 og 2017 henta Noreg 1500 asylsøkjarar som var i Italia og Hellas.

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre vil hente asylsøkjarar frå Hellas, føresett at 8–10 andre land gjer det same.

