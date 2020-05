Venstre-representant seier ja til liberalisering av bioteknologilova

innenriks

– Av og til må du gå til hjarterota for å ta nokre val, og i dag føler eg at det var riktig for meg, sa Kjenseth til Politisk kvarter på NRK tysdag morgon.

Kjenseth bryt dermed med avtalen Venstre har inngått i regjeringsplattforma.

Tysdag skal Stortinget stemme over ei rekkje foreslåtte endringar i bioteknologilova, mellom anna å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for einslege, tidleg ultralyd og dessutan å tilby gravide blodprøven NIPT, som kan avsløre skadar og sjukdommar hos fosteret tidleg i svangerskapet.

(©NPK)