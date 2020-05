Berre fem nye koronainnleggingar på éi veke – og eitt dødsfall

innenriks

Talet på nye smittetilfelle fell òg vidare, og gjennom veke 21 var det 325 kommunar som ikkje hadde nokon nye påviste smittetilfelle.

– Dei siste åtte vekene har det vore stadig færre påvisingar av covid-19. Delen som testar positivt har falle fleire veker på rad og var nede på 0,6 prosent dei siste to vekene. Talet på sjukehusinnleggingar som følgje av covid-19 har vore 15 eller lågare dei siste fire vekene, og sist veke var det berre ei ny innlegging i intensivavdeling som følgje av covid-19, skriv FHI i den siste vekerapporten.

Dei siste vekene har det òg vore ein nedgang i talet på melde tilfelle hos barn og unge under 20 år, sjølv etter at skulane og barnehagane opna. I veke 17 vart det meldt om 78 nye påviste tilfelle i denne aldersgruppa, medan det i veke 21 var 19 nye tilfelle. Nedgangen kjem sjølv om testkapasiteten er dobla.

Dette har ført til at regjeringa onsdag kunngjorde at dei lettar ytterlegare i smitteverntiltaka for skular og barnehagar. Frå 2. juni kan heile klassar og barnehageavdelingar igjen vere samla.

(©NPK)