Enova støttar Boreal med 90 millionar til klimavennleg reiseliv

innenriks

– Saman med Enova tek vi tidenes løft for eit klimavennleg reiseliv i Noreg. Her vil vi både redusere klimagassutsleppa og samtidig vise at også kommersiell turtransport kan løysast med elektrisk drive materiell. På sikt er målet at alle turbussar skal bli elektriske, seier konsernleiar Kjetil Førsvoll i Boreal i ei pressemelding.

Dei 36 elektriske turbussar kjem i bruk i Stavanger, Bergen, Eidfjord, Geiranger, Trondheim, Tromsø, Alta og Honningsvåg med tilhøyrande ladestasjonar ut i dei største cruisehamnene. Bussane vil i stor grad køyre cruiseturistar rundt. Også ferjesambandet mellom Lauvvik og Oanes i Sandnes i Rogaland, skal elektrifiserast, slik at heile reisa til Preikestolen blir grøn.

Boreal har hovudkontor i Stavanger og 2.700 tilsette, men er eigd av det Hongkong-baserte selskapet China Everbright Limited med den kinesiske staten som største eigar, ifølgje Dagens Næringsliv. Statens pensjonsfond utland er sjuande største aksjonær i China Everbright.

Ifølgje DN er dette det største beløpet det statlege føretaket Enova nokosinne har gitt til eit reiselivsprosjekt.

Ambisjonen er å ha ein buss i drift i løpet av hausten. Prosjektet er forseinka på grunn av koronasituasjonen, og reiselivsmarknaden er generelt endra på grunn av restriksjonane.

(©NPK)