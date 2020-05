FFI skal forske på koronaspreiing

innenriks

Målet med prosjektet er å finne ut kor stor risiko det er å bli eksponert for og smitta av viruset på slike stader, skriv FFI på nettsidene sine.

Forskarane skal overvake førekomsten av virus over tid, og utføre geografiske sporingsanalysar for observerte virusvariantar. Dei skal òg undersøkje kva verknad det har å desinfisere overflater på offentlege stader.

– Akkurat no er vi inne i ein periode med låg smittespreiing. Då blir det jo interessant å sjå om vi i det heile klarer å finne virus i miljøa der vi skal ta prøvar. Det kan hende det er forsvinnande lite, men dette er det ingen som har undersøkt før. Det blir òg spennande å sjå om mengda virus i miljøa vi skal teste, endrar seg i takt med smittetalet i folket, seier seniorforskar Jostein Gohli, som leier prosjektet på vegner av FFI.

Ein viktig del av prosjektet er å utvikle testmetodar som kan brukast for å finne virus i miljø der folk ferdast ved seinare pandemiar og utbrot.

– Forskinga er viktig for å handtere koronapandemien vi no står midt inne i, på best mogleg måte. Men ho er minst like viktig med tanke på korleis vi skal møte framtidige utbrot av infeksjonssjukdommar, inklusiv den neste viruspandemien. Vi veit at det vil kome ein ny viruspandemi, vi veit berre ikkje når, seier forskingsleiar og sjefforskar Marius Dybwad.

Prosjektet, som har fått namnet NorCov2, er eitt av 30 som nyleg fekk stønad frå Forskingsrådet. Totalt er 130 millionar kroner delte ut til koronaforsking – budsjettet til FFI-prosjektet er 2,4 millionar kroner.

(©NPK)